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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

29.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:05Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Süper Lig'in 13. haftasında 'ı konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında sahasında İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 1 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi süren Abdulkadir Ömür yer almazken, Filip Novak ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
EKUBAN VE STURRİDGE'E YAKIN TAKİP
Ünal Karaman, sakatlıktan dönen oyuncusu Ekuban'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ile oynanacak olan maçta sahada olmayı çok arzulayan genç oyuncu temposuyla büyük bir beğeni kazandı. Hırsıyla ve mücadelesiyle bilinen oyuncu, çalışma isteği ve gayretiyle Karaman'dan formayı almak istiyor. Sturridge ise Galatasaray maçında forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Az da olsa süre almak isteyen yıldız futbolcu, kafa olarak kendini hazırlamaya çalışıyor.
Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. Son hazırlıklarını yapacak olan bordo-mavililer, daha sonra Galatasaray maçı için kampa girecek.
(İHA)

Trabzonspor, Galatasaray, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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