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Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

27.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:45

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor- müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Hakem Ali Palabıyık

13. HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:

29 Kasım Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi

15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
FALCAOSPOR22:Derbi degılkı bu mac sıradan bır takım ıle 3 buyuklerden bırının macı . TS lı kardesler derbı olarak gorerek belkı ego kasıyordur
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UMAR:Geçen sene Karıköyde Galatasaray''ı çiğneyen hakem bu hafta Tranbozunu çiğner. . . . Maçı berabere bitirtir. Demedi demeyin Fenerin yolunu açmak için bunlar heeeep. Kiralık bedenler. . . .
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1 1
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR:Siz merak etmeyin biz hakemide yeneriz. . .
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7 5
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1234:Şampiyonluk görmek istiyorsan sık dişini biraz yüzüncü yılınıza şunun şurasında ne kaldı.
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0 0
2011 FB NIN SANLI KUPASI:2011 SAMPIYONLUK KUPASI NERDE , CEVAP KADIKOY DE . ) BOS LAF YAPMA BURADA
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4 11
BJK:OYUNCULAR DEĞİŞİYOR , TEKNİK ADAMLAR DEĞİŞİYOR , TFF BAŞKANI DEĞİŞİYOR , MHK DEĞİŞİYOR . . . DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKEMLER ARTIK BUNLARIN DA DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.
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BJK:ÇOK SAÇMA BİR ATAMA OLMUŞ
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4 0
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GADDAR:ALİ PALABIYIK MAÇI FB FORMASI İLE YÖNETİR !!! MAKSAT FORMALAR KARIŞMASIN !!!
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10 2
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BENCE:FENERİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ALİ PALABIYIĞA ÇOK İŞ DÜŞECEK BU SEZON
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5 2
BE:gaddar aynen katılıyorum ey fenerlidir
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3 1
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