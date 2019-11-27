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Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor - Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.

27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:35Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, - müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.
Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:
29 Kasım Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi
15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
(İHA)

Ali Palabıyık, Galatasaray, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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