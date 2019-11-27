Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 KASIM CUMA:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 KASIM CUMARTESİ
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 ARALIK PAZAR
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk