08.07.2019 15:54
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Trabzonspor, Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin, bir kaç gün içinde Campi ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Kiralık olarak bordo-mavililere transferi gerçekleşmesi beklenen oyuncunun bir kaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sol bekte de görev alabiliyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Estudiantes, Arjantin, Spor

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