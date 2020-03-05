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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:36Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda toparlanma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın katılmadığı, Badou Ndiaye, Majid Hosseni ile Joao Pereira'nın ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, öğleden sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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5.03.2020 15:45:56