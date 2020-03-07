Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 22. dakikada Ekuban açarken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53. dakikasında Kayode ile eşitliği yakalayan Gaziantep FK, güçlü rakibinden bir puanı kaptı.

TRABZONSPOR'UN SON DAKİKADA GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Trabzonspor'un 90+2. dakikada Anthony Nwakaeme ile attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Souleymane Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

SUMUDİCA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica cezasından dolayı maçı tribünden takip etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.