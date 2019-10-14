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Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.

14.10.2019 18:39Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından minyatür kalede maç ve daha sonra dayanıklılık esaslı koşular yapılırken, son bölümde çift kale maç oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan antrenmanda yer almadı. Milli takım kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan ve kontrollü olarak çalışan Abdulkadir Parmak ile Onazi, Sturridge ve Novak ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada antrenmanın ilk bölümünde oynanan minyatür kale maç sırasında sağ üst baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, antrenmanı tamamlayamadı. Riske edilmeyen deneyimli orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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