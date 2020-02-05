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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

05.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:47
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenen , Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa da takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA


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