Haberler » Spor » Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti - Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım bu skorla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

08.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:33Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında , 'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan penaltıdan Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerde Sörloth 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor bu galibiyetle, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 21:29:19