Trabzonspor
Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı yapıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı kulüp idari binasında gerçekleştirildi.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen
, toplantıda oy birliğiyle kararlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:
"Profesyonel futbolcularımız Burak Yılmaz
ve Onur Kıvrak
hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık
2018 tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda, Yönetim kurulunun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun Trabzon'un kaynaklarını etkin kullanması ve Trabzonsporlu olmak değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz."
Toplantıya, kurul üyeleri, kurucu üye ve eski divan başkanlık kurulu başkanı Nizamettin Algan, eski başkanlar Ahmet Celal
Ataman, Salih Erdem
, Özkan Sümer
ve Atay Aktuğ
, eski asbaşkanlar Erol Tuna, Nevzat Ergüney, Ömer Gürsoy
, Ali Kemal Başaran
ve Ahmet Çubukçu
, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, genel sayman Emin Kahraman
, Eski Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) yönetim kurulu üyesi Mustafa Beyazlı
, TFF Bölge Müdürü ve eski Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören
ve kurul üyeleri, disiplin kurulu başkanı Haluk Genosmanoğlu ve kurul üyeleri, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu ve kurul üyeleri, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih
Uzun ve kurul üyeleri katıldı.
Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:59