Haberler » Spor » Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı - Spor

Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanyol ekip Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

25.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:30Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı
'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanyol ekip ile 28 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.
Karşılaşma, Medical Park Stadı'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.

Trabzonspor, Getafe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:24 Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
19:15 CANLI YAYIN DUYURUSU
19:12 Alg Spor, Beşiktaş'a geçit vermedi
19:08 Fatih Terim: "Ben buradayım ve ne gerekiyorsa yaparım" -1-
18:58 Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:36 Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor!
17:11 Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız
17:09 Terim açıkladı! Ryan Babel, Club Brugge maçında forma giyemeyecek
16:01 Arda Turan ev sahibiyle mahkemelik oluyor!
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:32:16