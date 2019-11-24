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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.

24.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:22Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
, UEFA Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Ahmet Canbaz ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Kaynak: İHA

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