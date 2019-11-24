Haberler » Güncel » Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı - Haber

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı Getafe maçının hazırlıklarına başladı.

24.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:25Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı
, UEFA Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Ahmet Canbaz ise çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaz, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" dedi.
Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarına devam edecek.
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:28 Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi
15:28 Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
15:28 Futbol: BAL
15:27 Eskişehir'de erkekler, kadına şiddeti protesto etti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
24.11.2019 15:29:05