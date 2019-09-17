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Trabzonspor, getafe maçı için madrid'te

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

17.09.2019 21:51Trabzonspor, getafe maçı için madrid'te
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Getafe maçı hazırlıklarına başlayan bordo mavililer, bugün özel uçakla Trabzon'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. 4 saat 50 dakikalık yolculuğunun ardından Madrid Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.



Trabzonspor, İspanya, Madrid, Getafe, Spor

Kaynak: DHA

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