Trabzonspor-Getafe maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci hafta maçında, yarın Trabzonspor 'a konuk olacak İspanya temsilcisi Getafe 'nin teknik direktörü Jose Bardalas, "Karşımızda büyük bir takım var ve Türkiye liginde yeri çok önemli. Her bir futbolcusu ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.Teknik direktör Jose Bardalas ve orta saha oyuncusu David Timor, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.İspanya ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor karşılaşmasının kolay olmayacağını belirterek, "Futbolda her zaman ihtimaller var ve önümüzdeki maç zor. Oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var ve Türkiye liginde yeri çok önemli. Her bir futbolcusu ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Ligi'nde kazanmanın zor olduğuna değinen Bardalas, şunları kaydetti:"Ancak takımımın morali yerinde ve evimizde oynadığımız son maçı da düşünürsek güzel bir lig oluyor şu anda. Takımın kendine güveni de oldukça yerinde. Bu da son şansımız ve tabi ki kolay olmayacak. Maç yorgunu olmamıza rağmen elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zor maçlar var ve takvimimiz çok yoğun. Yarında mücadeleci bir ekiple karşılaşacağız. Onlara da en iyi yanımızı göstermek zorundayız. Oyuncularımızı da buna göre değerlendireceğiz."David Timor ise grupta yapacakları son iki maçı çok önemsediklerini ve Avrupa Ligi'nin hiç kolay olmadığını söyledi.Trabzonspor'u 1-0 yendikleri grubun ilk maçını anımsatan Timor, "Her iki takım için de ilk maç önemliydi. Biz o maçta bir zafer kazandık. Yarın da yine bir zafer kazanacağımızı umuyoruz. Oldukça hırslıyız ve iki takım için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.