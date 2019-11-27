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Trabzonspor, Getafe maçına hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Getafe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:02Trabzonspor, Getafe maçına hazır
, UEFA Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Daniel Sturridge ve Ahmet Canbaz katılmadı. Çek futbolcu Filip Novak ise takımdan ayrı çalıştı.
Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Getafe müsabakasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Kaynak: AA

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