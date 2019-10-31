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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

31.10.2019 18:19Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ve idari işler-tesisler sorumlusu Lokman Sadıklar'ın da antrenmanın bir bölümünü izlediği kaydedildi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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