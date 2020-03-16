Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında medya mensuplarına SMS ile bildirimde bulunuldu.
Mesajda, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, hayat normal akışına dönene kadar antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında medya mensuplarına SMS ile bildirimde bulunuldu.
Mesajda, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, hayat normal akışına dönene kadar antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Trabzonspor, 22 Mart, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Spor
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Spor
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Spor
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Spor
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar