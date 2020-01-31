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Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:43

, Guilherme transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, " 'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BREZİLYALI YILDIZ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Devre arası transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Guilherme'nin yeni adresi Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi, bonservisi Portekiz ekibi GDSC Alvarenga'da bulunan Brezilyalı yıldız için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bu sezon ligde 18 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 6 da asist yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Portekiz, Spor


HABER YORUMLARI (18)
TRABZONALBAYRAKSPOR:alırlar tabi devletin parasımı yok sanki yeterki trabzon istesin berat üç büyüklerin oyuncularınıda alır ts şampiyonluğa katar. bi sporumuz vardı onada el atın
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FB:şimdi trabzonspor bu transferlerden sonra şampiyonlar ligini alır
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2 3
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61:Fener alsaydı kesin alırdı
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1 2
TRABZONGULDAK:3 külübün şampiyonluk kutlayamadığı tek şehire TRABZON denir
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4 4
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TRABZONGULDAK:başkanımız bu futbolculara en az 1000 tane forma satmıştır
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KENAN:Alırık tabi devlet arkamızda stadımızıda yapar transferde yapar
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KAMBOÇYALI:bugün malatyayı satan yarın ts yi hayli hayli satar. Neden ? Çünkü satılık bir takım. ;)
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TRABZONGULDAK:razızıysan ücretini verip senide satın alırız niye bukadar dert ettin ama fazla para vermeyiz bedavaya yakın ona göre
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GEVREKGEVREK:adamin kiralik sözlesmesi bittmis, ne yapsin
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4 1
AKLIBAŞINDA:Karakter önemli !!!
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9 5
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