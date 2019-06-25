25.06.2019 16:20
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Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da orta alan oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık feshedildi.

Trabzonspor 'da orta alan oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık feshedildi.
Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
Hasan Batuhan, mesajında, "Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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