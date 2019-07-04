04.07.2019 21:00
Haberler» Güncel» Haber

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin ise salonda çalıştı. Antrenmanda kondisyona yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyun oynandı, son bölümde ise gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundular. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, John Obi Mikel, Trabzonspor, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:32   TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
22:31   Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (1)
22:31   SPOR Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları başladı
22:31   OTOMOBİLDE NEFESSİZ KALAN KÖPEK, SON ANDA KURTARILDI
22:31   KARAMAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI
22:31   TEKİRDAĞ Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
22:31   AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ