Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybetti
Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasıyla bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.
16.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:24
Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasıyla bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.
Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 53 puanla averajla rakibinin önünde zirvedeki yerinin korudu. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.
Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.
Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 1-1'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı. İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı.
Hüseyin Çimşir ile kaybetmiyor
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Söz konusu galibiyetlerin 4'ünü evinde alan Trabzonspor, 2 galibiyeti ise deplasman maçlarında elde etti. 3 beraberliğin 2'sini dış sahada 1'ini ise evinde aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk mücadelesi verdiği bordo-mavili takımda göreve geldiği günden bu yana yenilgi yüzü görmedi. - TRABZON
Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 53 puanla averajla rakibinin önünde zirvedeki yerinin korudu. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.
Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü.
Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 1-1'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı. İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı.
Hüseyin Çimşir ile kaybetmiyor
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Söz konusu galibiyetlerin 4'ünü evinde alan Trabzonspor, 2 galibiyeti ise deplasman maçlarında elde etti. 3 beraberliğin 2'sini dış sahada 1'ini ise evinde aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk mücadelesi verdiği bordo-mavili takımda göreve geldiği günden bu yana yenilgi yüzü görmedi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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