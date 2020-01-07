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Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

07.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:22
, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavili takım, 'nın Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İstasyon çalışmasıyla süren idman neşeli geçti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
İdmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.
Kaleci Uğurcan Çakır ve Daniel Sturridge salonda çalıştı. Tedavisi süren Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlık maçı
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.
Bordo-mavili ekip yarın saat 14.30'da TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: AA


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