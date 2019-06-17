17.06.2019 13:34
Haberler»Spor » Haber

Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı

Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı

Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı.

Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı. Genç futbolcunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi. Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Eskişehirspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:44 Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa'da seminer düzenliyor
13:38 Galatasaray'ın gelecek sezon iç sahada giyeceği forma belli oldu
13:36 Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme yeniledi
13:33 Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı
13:28 Serhat Göngör Türkiye'de yürüyüş şampiyonu oldu
13:27 Altay'ın gözü Başkent'te
13:25 Göztepe'nin Fernandes ısrarı