04 Nisan 2019, 12:02
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Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Spor
Kaynak: AA



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