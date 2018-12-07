Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 35. Randevuda

Trabzonspor
ile Atiker Konyaspor
, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 34 lig maçında Karadeniz
temsilcisinin galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunuyor, 8 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, sahasında oynadığı 17 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle,1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bordo-mavililer, sahasındaki maçlarda 31 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı.
Karadeniz,Konyaspor,Trabzonspor
07 Aralık 2018 Cuma 10:23