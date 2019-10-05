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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.

05.10.2019 10:55Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 4-1 ve 3-2'lok skorlarla kazanmıştı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 18 maçtır rakip fileleri havalandırırken tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.
(Gökmen Şahin/İHA)

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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