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Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

15.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:10Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda
ile Yukatel , yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.
Sahasında tek yenilgi
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.
Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

Denizlispor, Trabzonspor, Ege, Spor

Kaynak: AA

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