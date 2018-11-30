30 Kasım 2018, 10:36
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Trabzonspor ile Kayserispor 43. Randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor 43. Randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.
30 Kasım 2018 Cuma 10:36



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