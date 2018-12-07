Trabzonspor ile Konyaspor 35. Randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor
, sahasında Atiker Konyaspor
ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte 35. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık
Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 34 maçta bordo-mavililerin rakibine karşı galibiyetlerde 17'ye 9 üstünlüğü bulunurken, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 49 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 17 maçın 11'inde galip geldi. Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
TRABZONSPOR EVİNDEKİ 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Trabzonspor, bu sezon ligde evinde oynadığı son 7 maçta sadece bir kez yenildi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz
ekibi, bu maçlarda ortalama 2.3 gol attı.
(Gökmen Şahin/İHA)
Aralık,Konyaspor,Trabzonspor
07 Aralık 2018 Cuma 11:06