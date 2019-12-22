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Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak.

22.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28 Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda
ile İttifak Holding , yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.
Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.
Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.
Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi.
Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.

Trabzonspor, Konyaspor, Konya, Spor

Kaynak: AA

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