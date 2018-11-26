26 Kasım 2018, 17:41
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Trabzonspor ile Oynanan Maçta Sakatlanan Andre Ayew'de Kırık Tespit Edildi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ganalı oyuncu dün Trabzonspor maçında elinden sakatlanmış ve kendisini yere bırakmıştı. Daha sonra kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yıldız oyuncunun tedavisini saha kenarında yapmış ve Ayew maça geri dönmüştü.

(Fanatik)

Dinamo Zagreb,Fenerbahçe,Trabzonspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:41



YORUMLAR (6)
OH NE GÜZEL: fener taraftarı bunu beğendi :)))
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XYZ: Ali Koç ile beraber gitsin...
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FAYDA: sizden sikeyi herhalde kendinizi tarif ediyorsunuz silah şorler
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AHMET YILMAZ: Bence bu iyi haber,iyileşmesini beklemeden gönderin gitsin...
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PAŞALI: Oynayınca ne yapıyor inşallah sezon boyunca oynamazda barış takıma girer
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