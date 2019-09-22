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Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.

22.09.2019 10:40Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.
Sivas'ta eşitlik
Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.
Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.

Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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