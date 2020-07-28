Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Trabzonspor, İstanbul'a geldiİbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası final maçında yarın saat 21.30'da Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, İstanbul'a geldi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası final maçında yarın saat 21.30'da Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 14.45'te İstanbul Havalimanı'na gelen bordo mavili futbolcular bazı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Kafile daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.
KADRODA 25 OYUNCU VAR
Trabzonspor'un 25 kişilik kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Majıd Hosseini, Manoel Mesias, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.
Kaynak: DHA