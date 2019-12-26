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Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:45 Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde,ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ile Salih Kavrazlı yer almadı. Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
Antrenmanı bir dönem Bursaspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da izleyenler arasında yer aldı.
ONAZİ'YE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildiği, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldı.
Trabzonsporr, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.
(Gökmen Şahin/İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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