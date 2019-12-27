Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı bilet fiyatları

Trabzonspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir takımıyla oynamış ve 4-1 kaybetmişti. Şansını 17. haftada denemeye hazırlanan Kayserispor, bordo mavili takımı kendi sahasında mağlup etmek istiyor. Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı izle...

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Kayserispor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da düzenlenecek. Maç Bein Sports kanalından canlı olarak aktarılacak. Müsabakanın hakemliğini Hüseyin Göçek yürütecek. Esat Sancaktar birinci yardımcı hakem, Serkan Ok 2. yardımcı hakem ve Mustafa İlker de dördüncü hakem olarak sahada yerini alacak.

TRABZONSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Kayserispor'un deplasmanda ter dökeceği karşılaşmada tüm varını ortaya koyması bekleniyor. 4-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig puan durumunda 10 puan ile sonuncu sırada bulunuyor. Cumartesi günü gerçekleştirilecek maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL,

Batı Alt VIP Tribün 325 TL,

Batı Alt VIP Tribün 225 TL,

Batı Alt VIP Tribün 150 TL,

Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL,

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL,

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL,

Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL,

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL