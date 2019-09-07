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Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor

yaptığı açıklamada, 27 Eylül'e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS'la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar.

07.09.2019 10:19 Trabzonspor, isviçre federal mahkemesi'ne gidiyor
yaptığı açıklamada, 27 Eylül'e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS'la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül'e kadar zamanımız var ancak 15 Eylül'e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin UEFA ve CAS'ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.


- Trabzon

İsviçre, Eylül, Spor

Kaynak: DHA

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