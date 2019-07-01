01.07.2019 08:55
Haberler » Güncel » Haber

Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı.

Trabzonspor , serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi Anlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya, "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Nijerya , Trabzonspor , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:28 İSTANBUL- İSTANBUL VE MERSİN'DEKİ SAHTE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI OPERASYONU KAMERADA
10:28 DHA DIŞ- Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı
10:27 DHA YURT BÜLTENİ - 4
10:27 Mudanya'da lezzet ve eğlence bir arada
10:26 İSTANBUL -(ÖZEL) BAL SATIŞIYLA TANINAN EKREM İNCEL'İN VİLLASINDA SOYGUN: 1.5 MİLYON DOLARIM ÇALINDI
10:26 İSO Tu¨rkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde
10:25 İnsülin direncini kırmadan kilo vermek imkansız