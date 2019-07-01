01.07.2019 09:45
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Trabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladı

Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan John Mikel Obi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor , Nijeryalı orta saha oyuncusu John Mikel Obi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TRABZONSPOR, KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, John Obi Mikel 'in yıllık 1,5 milyon euro kazanacağını KAP'a bildirdi. Ayrıca Mikel'in 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği açıklandı.

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

"TRABZONSPOR'A HOŞ GELDİN"

Ogenyi Onazi, John Obi Mikel için yaptığı paylaşımında "Trabzonspor'a hoş geldin Mikel. Senin için 10 numaralı formayı ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladı
john obi mikel , trabzonspor , Spor

YORUMLAR(4)
61:Yıllık ücreti gayet makul bonservis bedeli yok 10 yıl chelsea forması giymiş, bence bu transfer sezonunun en iyi transferi olcak.
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BEBİKO:Futbol hayatı bitmiş bir adam yaşını başını almış son oynadığı döneme iyi bakın.bu yaşdaki bu adamlara bu paralar günah yazık... .
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TOKATÇI:ÇÖP
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ADINIZI YAZIN:iyi transfer helal olsun trabzona
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