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Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Obi Mikel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüs varken futbol oynamak istemiyorum" demişti.

17.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:22

Trabzonspor , Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Obi Mikel'in ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

NE OLMUŞTU?

Obi Mikel, corona virüsü salgını nedeniyle ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, ligin devam etmesine sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve bu ortamda futbol oynamak istemediğini belirterek sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Mikel instagram hesabından "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli." ifadeleriyle sezonun iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve Başakşehir maçında forma giymemişti.

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Etiketler : John Obi Mikel, Trabzonspor, Futbol, Spor

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Yorumlar (3)
MANUEL:trabzonsporun sampiyonluk kilidi adam. olaya bak. sturidge yonetim basarisidir bu adamin gonderilmesi yonetim hatasidir.
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DÜNDAR:Acaba kendileri kaçmazmıydı. Utanç verici.
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TS:Yok artık. Yazık olmuş. Ts ye yakışmadı
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