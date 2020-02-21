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Trabzonspor kafilesi geldi

Kafilenin karşılanması Taraftarların tezahürat yapması İSTANBUL - Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

21.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:25
Kafilenin karşılanması
Taraftarların tezahürat yapması İSTANBUL - Lider , Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için 'a geldi.
Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.
Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Trabzonspor kafilesi geldi

Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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