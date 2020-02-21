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Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş ile cumartesi günü oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.

21.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:07

, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için 'a hareket etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

NWAKAEME KADRODA YOK

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik Beşiktaş maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme Costa Marques, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.

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Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi

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Kaynak: AA


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