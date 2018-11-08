Trabzonspor Kafilesi Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Malatya'ya geldi.<br><br>Trabzon'dan özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibini bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın kadroda yer almadığı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.<br><br>Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. - MALATYA