Trabzonspor Kafilesi Malatya'da

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Havalimanı
'na gelen bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
ve futbolcular, otel girişinde kendilerini karşılayan taraftarlar ve görevlilerle selamlaştı.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
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08 Kasım 2018 Perşembe 18:23