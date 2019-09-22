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Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

22.09.2019 17:42
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.
Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Daniel Sturridge ve Ogenyi Onazi, kafilede yer almadı.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımla Sivas'a gitti.
Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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