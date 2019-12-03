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Trabzonspor kafilesi, Türkiye Kupası'ndaki Altay maçı için İzmir'e gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı 5. tur ilk maçı için İzmir'e gitti.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:21
, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın TFF 1. Lig ekibi ile oynayacağı 5. tur ilk maçı için 'e gitti.
Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e hareket etti.
Trabzonspor'un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Cafer Tosun, Donis Avdijaj, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Koray Kılınç yer aldı.
Havalimanına gelen futbolcular, burada kendilerini uğurlayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Aralık 1998 doğumlu genç oyuncu Abdurrahim Dursun için bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 22 yaşına giren oyuncuya takım arkadaşları ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla doğum günü pastası kesildiği aktarılarak, "Teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımız, Abdurrahim Dursun'a yeni yaşında başarı dileklerinde bulunurken, genç oyuncumuz da bu sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor kafilesi, Türkiye Kupası'ndaki Altay maçı için İzmir'e gitti

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, İzmir, Spor

Kaynak: AA


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