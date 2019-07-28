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Trabzonspor kamptaki son hazırlık maçına çıkıyor

Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile karşılaşacak.

28.07.2019 13:15 Trabzonspor kamptaki son hazırlık maçına çıkıyor
Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçına çıkacak. Bordo mavililer, İtalya'da Serie A'ya bu sezon yükselen Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19: 00'da başlayacak olan müsabaka sonrası bordo-mavililer Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Avusturya kampında şu ana kadar 3 maça çıkan bordo-mavililer, üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. İlk sınavında Macaristan ekibi Haladas ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor son hazırlık maçında Parma ile 2-2 berabere kalmıştı.
(Gökmen Şahin/İHA)

İtalya Serie A, Trabzonspor, Avusturya, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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