Trabzonspor, Karaborsaya Savaş Açtı

Trabzonspor
Kulübü, karaborsa biletle ilgili hukuki süreç başlattı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Trabzon Emniyet Müdürlüğü
Spor Şube ve Mali Suçlarla Mücadele
biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçakçılığından da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü,Trabzonspor
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:15