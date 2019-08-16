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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında dün Sparta Prag ile karşılaşan ve 2-1'lik galibiyetle Play-Off turuna yükselen Trabzonspor, bugün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16.08.2019 15:10 Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı


UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında dün Sparta Prag ile karşılaşan ve 2-1'lik galibiyetle Play-Off turuna yükselen Trabzonspor, bugün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda kiralık olarak gönderilmesi planlanan ve kulüp bakan yeni transferlerden Andjusic yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

- Trabzon

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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